Eski tekvando milli takım antrenörü Sinan Demir: "Koronavirüs yasakları şampiyonluğa engel değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski tekvando milli takım antrenörü Sinan Demir: 'Koronavirüs yasakları şampiyonluğa engel değil' - Son Dakika

Eski tekvando milli takım antrenörü Sinan Demir: "Koronavirüs yasakları şampiyonluğa engel değil"

6 saat önce

Tekvando milli takımında da görev yapan eski milli sporcu Sinan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında açıklanan yasakların şampiyonluğa engel olmayacağını belirtti.

Eski tekvando milli takım antrenörü Sinan Demir:

Tekvando milli takımında da görev yapan eski milli sporcu Sinan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında açıklanan yasakların şampiyonluğa engel olmayacağını belirtti.

Kırşehir Çiçekdağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü de olan Demir, yaptığı açıklamada, tekvandoda aktif sporu bıraktıktan sonra antrenör olarak yıllarca görev yaptığını, milli takıma sporcu yetiştirdiğini ifade etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararlardan sporcuların da olumsuz etkilendiğini ancak bunun başarıya engel olamayacağını vurgulayan Demir, sporcuların formlarını devam ettirmek için her mekanı değerlendirmeleri gerektiğini aktardı.

Aktif tekvando sporu yaptığı yıllarda 12 Eylül askeri darbesinin olduğunu, arkadaşlarıyla yaşadığı evdeki 8 metrekarelik odayı antrenman alanına dönüştürdüklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"O yıllarda oturmuş olduğumuz ev eşyalarından kanepe takımımın vidalı olan başlıklarını sökerek kendime hedef çalışması yapmak için darbe yastığı yaptım. Günlük ortalama iki saat sabah iki saat akşam antrenmanlarıma şampiyon olmak için hız kesmeden devam ettim. Darbe yasağından sonra Eskişehir'de aralık ayında yapılan ilk Türkiye şampiyonasında 64 kiloda hedefime başarıyla ulaştım. Hiçbir madalya emeksiz alınmaz. Sevgili sporcular, yasakların arkasına sığınmayın. Zor şartların insanları ve şampiyonu olmaya kendinizi hazırlayın. Koronavirüs yasakları şampiyonluğa engel değil."

Sinan Demir, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:08 Kaynak: AA

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