Eski telefon alınır mı? Bir akıllı telefonun ömrü ne kadar?

Günümüzde çoğu kişi için en yeni telefonları satın almak bir seçenek olmaktan çıktı. Amiral gemisi telefon modellerinin oldukça yüksek fiyat etiketlerine sahip olması, birçok kullanıcının eski telefonlarını daha uzun süre kullanmasına yol açtı. Peki kaç yılda bir telefon değiştirmek gerekir, akıllı telefonun ömrü ne kadardır?

Eski model sıfır vs ikinci el yeni telefon: Hangisini almalıyım?

Özellikle eski Android modelleri için güvenlik güncellemeleri büyük bir sorun haline gelmekte. Birçok üretici, 3-4 yıllık sürenin ardından üst düzey akıllı telefonlarına bile güncelleme vermeyi bırakır ve eski kullanıcılarını yeni modellerine geçirmeye çalışır.

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Eski model sıfır telefon alırken yaşayacağınız en büyük eksiklik teknik özellikleri tarafında olabilir. 2018 yılında tanıtılmış -amiral gemisi bile olsa- bir telefonu günümüzde çok yüksek performans sunmasını beklemek mantıklı olmayacaktır. Yine de iPhone modellerinin kullanım ömrünün daha uzun olduğunu göz ardı etmeyelim. Hatta Kaptan Amerika rolüyle tanınan Chris Evans bile yıllardır iPhone 6S kullanıyor.

Eski model sıfır Android telefonlar donanım olarak (yonga seti, RAM veya kamera) yeterli olsa bile, çoğu zaman Android yükseltmesi ve güvenlik güncellemesi almaz. Bu durum ise eski telefonların güvenlik açıklarına çok daha fazla maruz kalabileceğini gösterir.

İkinci el yeni Android telefonlar ise hem donanım hem de güncelleme konusunda sizi tatmin edebilir. Ancak daha önce başka biri tarafından kullanıldığı için ikinci el telefon alırken her zaman temkinli davranmak doğru olacaktır.

Akıllı telefon için dikkat etmeniz gereken konuların başında güncelleme desteği gelmelidir. Samsung, Xiaomi, Oppo veya Apple gibi dev üreticilerin farklı güncelleme planlarına sahip olduğunu unutmayın (Hangi markanın ne kadar süre güncelleme verdiğini incelemek için bu yazımıza gidebilirsiniz).

Akıllı telefon üreticileri çoğunlukla bir modelin desteğini ne zaman bırakacaklarını açıklamayı tercih etmez. Bu yüzden yeni bile olsa ikinci el Android telefon alırken markanın diğer modellerini incelemeyi ihmal etmemelisiniz.

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