Eski Tepsiden, Çeyizlik Sunum Tepsisi Yaptım! (Kordon İpten Sunum Tepsisi Yapımı)
39 dakika önce
Herkese Merhaba! Bu videoda, eski bir tepsiyi değerlendirerek sunum tepsisi yaptım. Ayrıca; kordon ip kullanarak, sunum tepsisi veya nişan tepsisi yapabileceğimizi gösterdim. Umarım beğenirsiniz ve sizler için faydalı olur.
Herkese Merhaba! Bu videoda, eski bir tepsiyi değerlendirerek sunum tepsisi yaptım. Ayrıca; kordon ip kullanarak, sunum tepsisi veya nişan tepsisi yapabileceğimizi gösterdim. Umarım beğenirsiniz ve sizler için faydalı olur. Hepinizi çok seviyorum canlarım??
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:41 Kaynak: Youtube
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