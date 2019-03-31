Eski Tepsiden, Çeyizlik Sunum Tepsisi Yaptım! (Kordon İpten Sunum Tepsisi Yapımı)

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski bir tepsiyi değerlendirerek sunum tepsisi yaptım. Ayrıca; kordon ip kullanarak, sunum tepsisi veya nişan tepsisi yapabileceğimizi gösterdim. Umarım beğenirsiniz ve sizler için faydalı olur.

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski bir tepsiyi değerlendirerek sunum tepsisi yaptım. Ayrıca; kordon ip kullanarak, sunum tepsisi veya nişan tepsisi yapabileceğimizi gösterdim. Umarım beğenirsiniz ve sizler için faydalı olur. Hepinizi çok seviyorum canlarım??

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