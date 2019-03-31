Son Dakika Haberleri: Eski Tepsiden, Çeyizlik Sunum Tepsisi Yaptım! (Kordon İpten Sunum Tepsisi Yapımı)

Eski Tepsiden, Çeyizlik Sunum Tepsisi Yaptım! (Kordon İpten Sunum Tepsisi Yapımı)

39 dakika önce

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski bir tepsiyi değerlendirerek sunum tepsisi yaptım. Ayrıca; kordon ip kullanarak, sunum tepsisi veya nişan tepsisi yapabileceğimizi gösterdim. Umarım beğenirsiniz ve sizler için faydalı olur.

Herkese Merhaba! Bu videoda, eski bir tepsiyi değerlendirerek sunum tepsisi yaptım. Ayrıca; kordon ip kullanarak, sunum tepsisi veya nişan tepsisi yapabileceğimizi gösterdim. Umarım beğenirsiniz ve sizler için faydalı olur. Hepinizi çok seviyorum canlarım??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:41 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı 184 Seçmeni Bulunan Mahalle Sandığa Gitmedi Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Tepsiden, Çeyizlik Sunum Tepsisi Yaptım! (Kordon İpten Sunum Tepsisi Yapımı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]