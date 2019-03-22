Son Dakika Haberleri: Eski Tff Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Arıcan, Bağımsız Aday

Eski Tff Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Arıcan, Bağımsız Aday

1 saat önce

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Yeter Arıcan, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı oldu.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Yeter Arıcan, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı oldu.

Arıcan, Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı mitingde Arıcan, projelerini anlattı.

Yeter Arıcan, mitingin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Gazipaşa'ya yapılan hizmetlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Gazipaşa'nın Türkiye'nin incisi konumunda bulunduğuna işaret eden Arıcan, ilçenin hak ettiği yere gelememesi nedeniyle sorumluluk almak istediğini kaydetti.

Arıcan, "Elimi taşın altına koydum. Ben yaptığım her işi güzellikle yaptım. Her işi iyilikle sonuçlandırdım. Her zaman hak, hukuk eşitlik olsun istedim ve bunun mücadelesini verdim. 'İlkelerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi kaybetmeden memleketime nasıl faydalı olabilirim, nasıl daha ilerici ve çağdaş bir Gazipaşa yapabilirim' diye yola çıktım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Gazipaşa, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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