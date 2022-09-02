Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Ünsal Ban, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara gündem haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti - Son Dakika

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