Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'a 14, Sedat Peker'e 10 yıl hapis talebiyle iddianame

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'a, eşine ait görüntüleri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 14 yıla kadar; Peker hakkında ise 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada, 29 Ağustos'ta, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Ban, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ban, savcılığın itirazı üzerine çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından bu kez tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu müşteki olarak yer alırken, Ünsal Ban ile Sedat Peker şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Taşkesenlioğlu'nun, görüntülerini gizlice çekerek sosyal medyaya veren boşanma aşamasındaki eşi Ban ile 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya hesabının kullanıcısından şikayetçi olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen görüntü inceleme tutanağına göre, görüntülerin Ban'a ait cep telefonu ile çekildiği, sosyal medyada 1 dakika 35 saniyelik olarak yayınlanan görüntünün tamamının 5 dakika 28 saniye olduğu belirtildi. Gizlice çekilen görüntülerin yayınladığı hesabın Sedat Peker tarafından kullanıldığı aktarılarak, "Suç örgütü lideri olan Sedat Peker tarafından söz konusu hesabın örgütün propagandasını yapmak amacıyla kullanıldığının, bahse konu olay ile ilintili paylaşımın ve yorumların da aynı hesaptan yapıldığından dolayı şüpheli Ünsal Ban'ın, Peker'in yöneticiliğini yaptığı suç örgütü ile bağlantılı olabileceğinin tespit edildiği anlaşılmıştır" denildi. İddianamede ayrıca Ban'ın, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2022 tarihinde 'Yer yerinden oynar mı bilemem ama zelzele olacağı kesin', 1 gün sonra da 'Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah' paylaşımları yaptığına dikkat çekildi.'GÖRÜNTÜYÜ SAKİNLEŞMESİ İÇİN ÇEKTİM'İddianamede ifadesine yer verilen Ünsal Ban, görüntüler sosyal medyadan yayınlanmadan 1 gün önce ikametlerinde boşanma aşamasındaki eşinin kendisine bıçakla saldırması üzerine, kendisini yaşamsal tehlike altında hissettiği için ve eşini de bir türlü sakinleştiremediğinden bu görüntüleri kaydettiğini, kendisine de söyleyerek bu şekilde sakinleşir, diye çektiğini söyledi. Olay sırasında sağ ve sol bileğinde kesiler oluştuğunu ancak huzurları bozulması diye şikayetçi olmadığını söylediği bilgisi de yer aldı.'SEDAT PEKER ARADI'Videonun çekilme hikayesinin bu şekilde olduğunu iddia eden Ünsal Ban, paylaşıldığı 'Deli Çavuş' adlı hesabın kendisi ve eşi hakkında daha önce paylaşımlar yaptığını, bu nedenle hesabı kullanan kişiye mesajlar atarak ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Ağustos ayının başında bilinmeyen bir numara tarafından arandım. Bu kişi kendisini Sedat Peker olarak tanıttı. Benim ve eşim hakkındaki paylaşımların kaldırılmasını istedim. Bana, 'Bunların içeriği doğru, kaldırmam' dedi. Bu şahıs bir hafta sonra bu kez görüntülü olarak aradı. Yine paylaşımların haksız olduğunu söyleyerek kaldırmasını istedim. Bu kişiyle bunun dışında bir irtibatım olmadı. Olay günü görüntülerin çekildiği telefonu eşim balkondan attığı için ses yönünden bozulma oldu. Bu telefonu değiştirme ihtiyacı duydum. Görüntüleri de eski telefondan bir laptop'tan program kullanarak yeni telefonuma aktardım. Bu işlemleri yapmak 3 gün sürdü" dedi. İddianamede, şüpheli Sedat Peker'in ise sosyal medya aracılığıyla örgütün amaç ve hedeflerine yönelik paylaşımlar ile korkutucu gücünü göstererek örgütü gündemde tutmaya çalıştığı, Ünsal Ban'ın da örgüte eşi olan müştekiye ait görüntüleri Peker'e göndererek yayınlanmasını sağladığı ve Sedat Peker suç örgütüne yardım ettiği belirtildi. Bu kapsamda şüpheli Ünsal Ban ve Sedat Peker'in, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından 4 yıldan 10'ar yıla kadar, Ban'ın ayrıca 'hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte suç örgütüne yardım' suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.