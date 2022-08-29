Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

29.08.2022 13:34
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ünsal Ban, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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