Son Dakika Haberleri: Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu
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Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
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