Son Dakika Haberleri: Eski Ticaret Bakanı Halil Başol, Son Yolculuğa Uğurlandı

Eski Ticaret Bakanı Halil Başol, Son Yolculuğa Uğurlandı

4 dakika önce

Tekirdağ'da 94 yaşında hayatını kaybeden Eski Ticaret Bakanı Halil Başol, son yolculuğa uğurlandı.

Eski Ticaret Bakanı Halil Başol, Son Yolculuğa Uğurlandı, System.String[]
Tekirdağ'da 94 yaşında hayatını kaybeden Eski Ticaret Bakanı Halil Başol, son yolculuğa uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başol'un cenazesi, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tören mangası eşliğinde Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Camisi'ne getirildi.

Halil Başol'un cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Hayrobolu ilçesine bağlı Parmaksız Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:26 Kaynak: AA

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