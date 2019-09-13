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Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı

45 dakika önce

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 2019-2020 pancar alımı kampanyası açılış törenine katıldı.

Eski Ticaret Bakanı Tüfenkci, pancar alım kampanyası açılış törenine katıldı, System.String[]

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 2019-2020 pancar alımı kampanyası açılış törenine katıldı. Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törende konuşan Milletvekili Tüfenkci, Türkiye için şeker üretiminin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.


Tüfenkci, şekerin stratejik bir ürün olduğunu kaydederek, "Şeker üretiminin sağlıklı ve verimli yönetilmesi noktasında da Türk-şeker gerçekten elinden gelen gayreti gösteriyor. Bir taraftan çiftçisiyle üretimi artırmaya çalışırken bir yandan da maksimumu verimi alma noktasında hem teknik hem teknolojik olarak hem de pazarlama stratejileriyle farklı bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyor" dedi.


Tüfenkci, şeker fabrikalarının çiftçinin, işçinin, Türk milletinin malı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Tamamen yerli üretim, çiftçimizin, işçimizin gücüne dayanarak yapılan bir üretim. Dolayısıyla bu fabrikaların verimli olarak çalışması esasında çiftçilerimizin bol kazanç elde etmesine, işçilerimizin de rahat çalışmalarına vesile oluyor. İşte Malatya'da Yazıhan bölgesinin, AK Parti iktidarları döneminde yapılan barajla sulamaya açılmasıyla beraber uzun yıllar terk edilen üretimin yeniden başlamasının sevincini yaşıyoruz."


Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyle fabrikaların entegre olmasının da önemli olduğuna dikkat çekerek, "Elbistan'daki temaslarımız kapsamında Elbistan Şeker Fabrikası'nda kotaların doldurulamadığını, yüzde 50 oranında azaldığını gördük. Nedeni ne? Nedeni çiftçiyle iyi bir kontak kuramamaları. Bu anlamıyla Malatya Şeker Fabrikası Müdürümüze, Şeker-İş Malatya Şube Başkanımıza, işçi ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. İyi bir diyalog içerisinde hem Malatya'nın ortak menfaatleri hem çiftçinin menfaatleri hem de üretimin kaliteli yapılması noktasında gayret gösteriyorlar" şeklinde konuştu.


Malatya Şeker Fabrikası üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara da cevap veren Tüfenkci, "Malatya Şeker Fabrikası'nın üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara karşı, 'biz siyaset değil, üretim istiyoruz' diyerek sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü bir biliyoruz ki Malatya Şeker Fabrikası Malatyalıların bir değeri ve emeğidir. Dolayısıyla üretimine devam etmesi lazım. Bu noktada da her zaman yanınızda olduk. Bundan sonrada yanınızda olmaya çalışacağız. Biz özellikle Malatya milletvekilleri olarak hem çiftçimizin hem üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Milletvekili, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
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