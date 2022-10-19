Eski Tip Sürücü Belgelerini Değiştirme Süresi 2024 Sonuna Kadar Uzatıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 2 yıl uzatıldığını bildirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi, 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanun'a göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığı'nca uzatılabilir' hükmündedir.

Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır."