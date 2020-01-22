Eski tip sürücü belgelerinin değişim süresi uzatıldı - Son Dakika
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Eski tip sürücü belgelerinin değişim süresi uzatıldı

6 saat önce

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Eski tip sürücü belgelerinin değişim süresi uzatıldı, System.String[]

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi bakanlığımızca 31.12.2022'ye kadar uzatılmıştır."

ANKARA, -


Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
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