Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için süre uzatıldı - Son Dakika
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Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için süre uzatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için süre uzatıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır" denildi. - ANKARA

Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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