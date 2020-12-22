Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden eski başkanlardan Özkan Sümer, Maçka ilçesinde toprağa verilecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sümer'in cenazesinin bugün saat 14.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle Trabzonspor Kulübünde cenaze töreni düzenlenmeyeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer'in vefatı - Son Dakika Spor