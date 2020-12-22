Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer'in vefatı

Trabzon 'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden eski başkanlardan Özkan Sümer , Maçka ilçesinde toprağa verilecek.

Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu

Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır