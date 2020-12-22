Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti - Son Dakika

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Son Dakika

Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti

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