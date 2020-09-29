Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın eşi vefat etti

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın eşi Sevil Özyazıcı, vefat etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski teknik direktörümüz ve eski futbolcumuz Ahmet Suat Özyazıcı'nın eşi Sevil Özyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sevil Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.