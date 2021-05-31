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Sadi Tekelioğlu: "Uğurcan Çakır'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir" - Son Dakika

Sadi Tekelioğlu: "Uğurcan Çakır'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir"

31.05.2021 10:28
Sadi Tekelioğlu:

Trabzonspor eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın İspanya'ya gitmesi gerektiğini belirterek, transferi gündemde olan Uğurcan Çakır'ın ise gitmesinin anasının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi.

Trabzonspor eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın İspanya'ya gitmesi gerektiğini belirterek, transferi gündemde olan Uğurcan Çakır'ın ise gitmesinin anasının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam Sadi Tekelioğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek başkan Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine yeni lokal binası için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi genç oyunculara ilk kez bordo-mavili formayı veren Tekelioğlu, Trabzonspor altyapısından son dönemde önemli oyuncular çıktığını ancak bunun sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek, "Yusuf Yazıcı Trabzonspor altyapısında oynarken gelecek vaat eden bir oyuncu görüntüsündeydi ve biz de o dönem elimizden gelen desteği verdik. Çok küçüktü, evinin önüne basket potası koyduk, havuza yolladık, ciddi bir fiziksel gelişim sağladı. Bir ara Samsunspor'a kiralanıyordu onu engelledik. En üst düzey ligde ve takımlarda oynayacak potansiyeli var. Yusuf Yazıcı ciddi anlamda üzerine koydu ve koymaya devam edecektir. Yusuf Yazıcı'nın İspanya'da oynamasını isterim, onun futbolu oraya daha uygun bence. Neden Real Madrid olmasın mesela, oyun anlayışı tam olarak oraya uygun" dedi.

"Abdulkadir Ömür ofansif orta sahada oynamalı"

Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün de çok ciddi çıkış yakaladığı dönemde şanssız bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Abdülkadir Ömür'ü ilk oynattığımızda ne kadar yetenekli ve değerli bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Ancak şansız bir sakatlık yaşadı. Sonrasında yine toparlama sürecinde. Abdülkadir Ömür'ü eski futbol diliyle sağ açık oynattılar. O mevkide oynayan oyuncunun karşısındaki adamı takip etme görevi de var. Sağ kenar oynuyorsanız sol bek hücuma çıktığı zaman siz de onunla gelmelisiniz. Ekuban onu çok iyi yapıyor. Abdülkadir Ömür'ün en etkili olduğu yer forvet arkası diye tabir ettiğimiz hücuma dönük orta saha oyuncusu olduğu mevkiidir. Dar alanda çok iş çıkarabilen bir oyuncu" diye konuştu.

"Uğurcan'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir"

Uğurcan Çakır'ın artık transfer olması gerektiğinin de altını çizen Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uğurcan Çakır artık gitmeli. Geçen sene takım kötü gittiği zaman uğultular başlamıştı. Maalesef futbol böyle bir şey. Takım başarısızsa oklar yavaş yavaş oyunculara dönüyor, bir dönem Yusuf'a döndüğü gibi. O zaman Yusuf'a da, 'Hemen git' demiştim, şimdi aynısını Uğurcan Çakır'a da söylüyorum. Anasının ak sütü gibi helaldir gitmesi. Bursa'dan Ali Akman, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz bizden Selçuk İnan para kazandırmadan ayrıldılar. Bu çocuklar hep kulübü düşündü ve düşünüyor. 25 milyon Euro'ları bulursalar çok iyi bir rakam olur."

"1461 Trabzon'un 4 yılda 4 kez küme düşmesi utanç verici"

Altyapıdan yeni oyuncular çıkartılması gerektiğini de vurgulayan Tekelioğlu, "Ben altyapıdan profesyonel olan bütün oyunculara, 'İmzaya gidiyorsunuz, kağıdı okumayacaksınız, babam böyle dedi filan dinlemeyeceksiniz' dedim. Hepsi de gitti 10 dakikada attı imzayı çıktı. Hiçbir tanesi kulüple pazarlık yapmadı. İlk transfer Trabzonspor'un hakkıdır. O imzadan sonra kendini kabul ettirirsen zaten kulüp iyileştirmeyi yaptılar. Trabzonspor'un bana göre tarihi yanlışlarından birisi 1461 Trabzon'un 4 yılda 4 lig düşmesi olmuştur. Bunda kimin katkısı varsa bu büyük utanç. Şimdi rezerv lig için uğraş veriliyor ama var olanı yaşatmadık. U21 Lig'inde A takım oyuncuları oynatılırken oradan kaç oyuncu kazandık ki şimdi bu uygulamayı geri istiyoruz. 1461 yaşatılsa hiç böyle bir sorun olmayacaktı. 1461 Trabzon'da o dönem oynayan oyuncular hala bu liglerde ciddi yerlerde" dedi.

"Altyapıdan çıkan her oyuncu A takımda oynayamaz"

Altyapıdan çıkan her oyuncunun A takımda oynamayacağını da ifade eden Tekelioğlu, "Ben Trabzonspor'un bir sonraki satışı olmayan oyuncuları almasını doğru bulmuyorum. Bunu söylerken altyapıdaki oyunculara da şunu söylemek istiyorum, 'Alttan kim gelirse gelsin burada oynar' mantığı doğru değil. Bu mantıktan kurtulmamız gerekiyor. Şu an Trabzonspor bir oyuncusu 3. Lig'e kiralık gönderdiğinde oyuncu bunu beğenmiyor. Eskiden amatöre dönenler dahi oluyordu. Bu durumda oyuncuların bakış açılarını değiştirmeleri ve orada da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı. - TRABZON

Sadi Tekelioğlu: Uğurcan Çakır'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir
Sadi Tekelioğlu: Uğurcan Çakır'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir
Sadi Tekelioğlu: Uğurcan Çakır'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir
Sadi Tekelioğlu: Uğurcan Çakır'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir

Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan Çakır'ın gitmesi anasının ak sütü gibi helaldir' - Son Dakika Spor


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