Eski Tren Yoluna Giren Sürücünün Otomobili Köprüde Asılı Kaldı
1 saat önce
SAMSUN'da, eski tren yolu köprüsünü kullanarak Kirazlık deresini geçmeye çalışan Ayşenur Y. (32) yönetimindeki otomobil, tramvay ve tren yolu köprüleri arasında asılı kaldı.
SAMSUN'da, eski tren yolu köprüsünü kullanarak Kirazlık deresini geçmeye çalışan Ayşenur Y. (32) yönetimindeki otomobil, tramvay ve tren yolu köprüleri arasında asılı kaldı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan kadının otomobili ise itfaiye ekiplerince çekildi.
Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy
ilçesinde eski tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Ayşenur Y., yönetimindeki 55 JN 363 plakalı otomobili ile eski tren yolunu kullanarak Kirazlık deresini geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye düşecekken tren ve tramvay yolu köprüleri arasında asılı kaldı. Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Ayşenur Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye götürürken olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri ise otomobili asılı kaldığı yerden yola çekti.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:03 Kaynak: DHA
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