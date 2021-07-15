Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi - Son Dakika

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TRT yönetiminde değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu görevlerinden alındı.

SERHAT ALBAYRAK'IN YERİNE Mİ GEÇECEK?

Odatv'de yer alan habere göre görevden alınan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, Albayrak ailesine ait Turkuvaz Medya Grubu'nda ATV ve Sabah'ın başına getirileceği belirtildi.

Eren ile ilgili bu iddianın kulislere sızmasının ardından ise Eren'in Turkuvaz Medya Grubu'nun başındaki Serhat Albayrak yerine mi getirileceği sorusu gündeme geldi.