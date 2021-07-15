Üye Girişi
Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi - Son Dakika

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:56
Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi, System.String[]

TRT'ye yönelik yeni atama kararları dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni atamaların ardından görevden alınan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Turkuvaz Medya Grubu'nun bünyesinde yer alan ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TRT yönetiminde değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu görevlerinden alındı.

SERHAT ALBAYRAK'IN YERİNE Mİ GEÇECEK?

Odatv'de yer alan habere göre görevden alınan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, Albayrak ailesine ait Turkuvaz Medya Grubu'nda ATV ve Sabah'ın başına getirileceği belirtildi.

Eren ile ilgili bu iddianın kulislere sızmasının ardından ise Eren'in Turkuvaz Medya Grubu'nun başındaki Serhat Albayrak yerine mi getirileceği sorusu gündeme geldi.

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi

Trt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi - Son Dakika


Son Dakika

Melih Bulu görevden alındı! 10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı 09:57 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi 07:08 Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler 01:40 Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu 00:23 Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı 00:07 Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı 23:04 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım

Son Dakika Haberleri
10:04 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı
10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı
09:58 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
09:56 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı
09:55 Spor dünyasının devleri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı         
10:05
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın         
08:18
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
03:56
Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
01:04
Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok         
00:07
"Aşk yok" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı         
00:07
Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar         
20:07
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 10:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına getirileceği iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement