Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu - Son Dakika

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı. Önceki yönetmelikte 'Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır' ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı 'karar organı', Genel Müdürlük ise 'icra organı' olarak faaliyet yürütecek.

İBRAHİM EREN'İN GÖREV SÜRESİ DOLDU

Bu kapsamda, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

EREN: GÖREVİMİN SONUNA GELMİŞ BULUNMAKTAYIM

Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile veda etti. Eren, "10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Desteklerini her daim hissettiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Başarılarımıza katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Görev süresi içerisinde başta ailesi olmak üzere destek olanlara teşekkür eden Eren, şu ifadelere yer verdi:

"Köklü bir geçmişi olan TRT'nin son 8 yılında genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev aldım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bu süre zarfında birlikte çok çalıştık, çok şey paylaştık. Güzel günlerimiz de oldu, üzüldüğümüz günlerimiz de.

Yaptıklarımızı destekleyenler de oldu eleştirenler de. Destekleyenler, yapılan işlerin arkasındaki çabayı takdir edenler, heyecanımızı paylaşanlar sayesinde motive olduk, tazelendik. Farklı görüşlerini iletenler sayesinde de eksiklerimizi gidermeye gayret ettik ve hep daha iyisi için çalıştık. Bizi destekleyenlere de eleştirenlere de teşekkür ediyorum."

SERHAT ALBAYRAK'IN YERİNE Mİ GEÇECEK?

İbrahim Eren'in görev süresinin sona ermesiyle birlikte hakkında çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Eren'in, Turkuvaz Medya Grubu'nda ATV ve Sabah'ın başına getirileceği öne sürülürken, bu iddianın kulislere sızmasının ardından ise Turkuvaz Medya Grubu'nun başındaki Serhat Albayrak yerine mi getirileceği sorusu gündeme geldi.