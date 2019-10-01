Son Dakika Haberleri: Eski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı
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Eski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı

22 dakika önce

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar TRT'de spikerlik yapan ve dün yaşama veda eden Yaylalı için Karacaahmet Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yaylalı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yaylalı'nın cenaze törenine ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Karacaahmet, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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