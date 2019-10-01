Eski TRT spikeri Oya Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı
10 dakika önce
TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:11 Kaynak: AA
TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı, son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun yıllar TRT'de spikerlik yapan ve dün yaşama veda eden Yaylalı için Karacaahmet Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yaylalı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi de olan Yaylalı'nın cenaze törenine ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeleri katıldı.
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