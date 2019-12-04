Eski TÜBİTAK çalışanı 9 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda FETÖ ile irtibatlı 9 eski TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; Terör Örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 eski TÜBİTAK çalışanı şahsın yakalanmasına yönelik, sabah saatlerinde Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul ili olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Makamlara sevk edilecek. - KOCAELİ