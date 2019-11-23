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"Eski tüfekler" turneden yarım milyar dolar kazandı
6 saat önce
En son 1993 yılında bir turneye çıkan grup yıllar sonra yeniden bir araya geldi ve 'Not in This Lifetime...' adını verdikleri turne için yollara düştü.
En son 1993 yılında bir turneye çıkan grup yıllar sonra yeniden bir araya geldi ve 'Not in This Lifetime…' adını verdikleri turne için yollara düştü.
Efsane grup üç yıl süren turne boyunca 158 konser verdi ve toplamda 5 milyon 371 bin 891 bilet satıldı.
Billboard'un haberine göre altı kıtada konser veren Guns N' Roses, toplam 584,2 milyon dolarlık gelir elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:16
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