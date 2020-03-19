Eski Tuğamiral Bozkurt'a FETÖ'den 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski Tuğamiral Bozkurt'a FETÖ'den 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Eski Tuğamiral Bozkurt'a FETÖ'den 8 yıl 9 ay hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanan eski Tuğamiral Doğan Bozkurt, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Tuğamiral Bozkurt'a FETÖ'den 8 yıl 9 ay hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yargılanan eski Tuğamiral Doğan Bozkurt, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık eski Tuğamiral Doğan Bozkurt ve avukatı katıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında duruşma salonuna seyirci alınmadı. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı, bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirterek, Bozkurt'un FETÖ üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti. Ardından Bozkurt'a mütalaaya karşı savunması için söz verildi. Suçlamaları kabul etmeyen Bozkurt, beraat talebinde bulundu.


Bozkurt'un savunması sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, sanık Bozkurt'un hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.


Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Bozkurt'un ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığını ve örgütün mahrem imamlarıyla iletişimde olduğunu belirtmişti. Savcı, Bozkurt'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:16 Kaynak: İHA

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