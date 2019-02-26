Eski Tuğgeneral Alpcan ile 5 Askere Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
24 dakika önce
Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Şanlıurfa
'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Şanlıurfa'da eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar verildi. Hilvan
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:37 Kaynak: İHA
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