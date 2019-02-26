Son Dakika Haberleri: Eski Tuğgeneral Alpcan ile 5 Askere Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Eski Tuğgeneral Alpcan ile 5 Askere Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

24 dakika önce

Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eski Tuğgeneral Alpcan ile 5 Askere Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis, System.String[]
Şanlıurfa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Şanlıurfa'da eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar verildi. Hilvan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:37 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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