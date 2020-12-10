Eski tuğgenerale FETÖ üyeliğinden hapis - Son Dakika

Dava kapsamında Sönmez'in dört ayrı operasyonel hat üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatı olduğu kaydediliyordu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı da yapan eski tuğgeneral Muzaffer Sönmez , Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırıldı.

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