Eski Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Altun'a 10 Yıl Hapis

Tunceli'de silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan DBP'li eski Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Nurhayat Altun'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Tunceli'de silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan DBP'li eski Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Nurhayat Altun'a 10 yıl hapis cezası verildi.



Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Nurhayat Altun, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Altun'un avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Suçlamaları kabul etmeyen Altun ve avukatının savunması sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapse mahkum etti.

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