Eski Tunceli Milletvekili Yıldırım İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Hayatını kaybeden eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım için TBMM'de tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden eski Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım için TBMM'de tören düzenlendi.



Eski Milletvekili Süleyman Yıldırım için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı milletvekilleri, ailesi ve yakınları katıldı.



Yıldırım'ın cenazesi, yarın Tunceli Merkez Cemevi'nde kılınacak öğle namazının ardından Güleç Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANKARA

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