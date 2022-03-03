Eski Tunus Barolar Birliği Başkanı Kilani'nin tutuklu yargılanmasına karar verildi - Son Dakika

Tunus Askeri Mahkemesi, güvenlik güçlerine yönelik tehdit ve saldırıya teşebbüsle suçlanan eski Tunus Ulusal Barolar Birliği Başkanı Abdurrezak el-Kilani'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Tunus Askeri Mahkemesi tarafından 21 Ocak'ta hakkında celp kararı çıkarılan Kilani'nin, bugün yapılan soruşturmasının ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Kilani'nin savunma ekibinde yer alan Malik Bin Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus Askeri Mahkemesindeki sorgu hakimi, Kilani hakkında tutuklama kararı verdi." diye konuştu.

Müvekkilinin tutuklanmasına tepki gösteren Ömer, "İşlerini yaparken avukatların dokunulmazlık haklarından yararlandığı Tunus'ta bu olayın yaşanması tehlikeli sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Kilani'nin savunma ekibinde yer alan avukatlardan eski Nahda Hareketi Milletvekili Semir Dilo da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, tüm çabalarına rağmen askeri mahkemenin tutuklu yargılama kararı almasına engel olamadıklarını belirtti.

31 Aralık 2021'de ev hapsine alınan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin Bahiri'nin savunma ekibinde yer alan Kilani'nin, müvekkili Bahiri'yi ziyareti sırasında güvenlik güçleriyle yaşadığı tartışmadan dolayı askeri mahkemenin dava açtığını belirten Dilo, "Tunus için kara bir gün" mesajıyla müvekkilinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kilani'nin askeri mahkemeye sevk edilmesine tepkiler

Güvenlik güçlerine yönelik tehdit ve saldırı girişiminden yargılanan Kilani'nin askeri mahkemeye sevk edilmesi tepkilere neden olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki ve Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Tunus Askeri Mahkemesinin eski Baro Başkanı Kilani'yi ifadeye çağırmasına, yaptıkları ayrı açıklamalarla tepki göstermişti.

Merzuki sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından askeri yargıya sevk edilen Kilani ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurdu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

Şerafeddin, kararın keyfi değil, hukuka uygun olduğunu savundu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumundan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada ise Bahiri'nin Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Yakınları ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmeyen 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.