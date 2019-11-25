Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, siyaseti bırakıyor

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, siyaseti bıraktığını açıkladı.



Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mazruki, sosyal medya hesabından açıklama yaparak siyaseti bıraktığını söyledi. Son seçimlerin sorumluluğunu üstlendiğini dile getiren Mazruki, Tunus İrade Hareketi Partisi başkanlığından ve siyasetten çekildiğini ifade etti. Mazruki, "Ancak ümmetin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğim" dedi. Tunus'ta ekonomik sıkıntıların nedeninin yolsuzluk olduğunu dile getiren Marzuki, "Yolsuzlukla savaşılmalı ve onurlu yaşam hakkını tehdit eden kanserin kökü kazınmalı" ifadelerini kullandı.



Tunus'ta 13 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Marzuki yüzde 2.9 oy almıştı. - TUNUS