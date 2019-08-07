Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:33 Kaynak: AA
Eski Tunus Cumhurbaşkanı
Munsif el-Merzuki, 15 Eylül
'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Merzuki, başvurusunun ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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