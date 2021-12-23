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Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, hakkındaki hapis kararını AA'ya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, hakkındaki hapis kararını AA'ya değerlendirdi Açıklaması

23.12.2021 21:52
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, hakkındaki hapis kararını AA'ya değerlendirdi Açıklaması

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, hakkındaki hapis kararıyla ülkeye dönmesinin engellenmek istendiğini, buna karşın "en uygun zamanda" Tunus'a döneceğini belirtti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, hakkındaki hapis kararıyla ülkeye dönmesinin engellenmek istendiğini, buna karşın "en uygun zamanda" Tunus'a döneceğini belirtti.

Merzuki, "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyaben yargılandığı davada Tunus yargısının verdiği 4 yıl hapis cezasını AA muhabirine değerlendirdi.

Hapis cezasının ardından nasıl bir yol izleyeceğine yönelik soruya karşılık Merzuki, kararı görmezden geleceğini, Tunus ya da Arap ülkelerinde normal hayatına ve siyasi aktivitelerine devam edeceğini söyledi.

Halihazırda Fransa'da bulunan Merzuki, "Hakkımda verilen bu hükmün amacı ülkeye dönmeme engel olmak. Sahadaki kardeşlerden, meşruiyetin geri dönüşünü hızlandıracak en uygun zamanda ülkeye dönmek için bana bilgi vermelerini istedim. Yeşil ışık yaktıklarında Tunus'a geri döneceğim." dedi.

Tunus'un devrimden önceki haline, polis yönetimine, siyasi yargılamalara, grevlere ve açlığa geri döndüğünü kaydeden Merzuki, "Ülke, ekonomik çöküşe ve siyasi bir bunalıma doğru gidiyor, yani Lübnan modeline doğru. Ama buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'i eleştirenlerin pozisyonunu da değerlendiren Merzuki, "Said'in olağanüstü kararlarına karşı olanların oluşturduğu cephenin, eski rejimin geri dönüşünden sorumlu tutulan Nahda Hareketi Partisinin varlığı konusunda bölünmüş durumda olduğunu" dile getirdi.

Ne olmuştu?

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı. Mahkeme dün, Merzuki hakkında 4 yıl hapis cezası vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, hakkındaki hapis kararını AA'ya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, hakkındaki hapis kararını AA'ya değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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