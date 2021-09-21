Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, yeni yönetimin izlediği Libya politikasını eleştirdi - Son Dakika

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Cumhurbaşkanı Kays Said'in izlediği politikalar nedeniyle Libya üzerinden gelecek ekonomik kalkınma fırsatını kaçırdıklarını öne sürdü.

Merzuki, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Said'in izlediği politika, Libyalı kardeşlerimizle anlaşmazlığa neden oldu." ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın, yüz binlerce Tunuslunun, Libya'da çalışma fırsatını elinden aldığına ve ekonomik kalkınmayı engellediğine değinen Merzuki, ülkenin orta kesimindeki Safaks'tan güneydeki Ras Cedir'e kadar olan bölgenin Libya'ya ekonomik anlamda bağlı bir bölge olduğunu ve buradaki halkın ekonomik kalkınma umutlarının da yok olduğunu savundu.

Merzuki, Said'in cumhurbaşkanı olmasından önceki dönemde iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin en üst düzeyde ve sürekli olduğuna değindi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplayan olağanüstü kararlarının ardından, Libya'dan Tunus'a terör unsurlarının sızabilme ihtimaliyle ilgili söylentiler üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler ağustos ayında gerilmişti.

Libya Çalışma Bakanı Ali el-Abid er-Rıda, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, ekim ayından itibaren bir milyon Mısırlı işçinin ülkesine gelmeye başlayacağını belirtmişti.