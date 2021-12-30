Eski Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin vefatının soruşturulması ailesini memnun ediyor - Son Dakika

Tunus'ta 2,5 yıl önce vefat eden eski Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin ölümüyle ilgili yargının soruşturma açması, ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkent Tunus'taki Temyiz Mahkemesi Sözcüsü Habib et-Tarhan, ülkenin resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in talebi üzerine eski Cumhurbaşkanı Sibsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmaya izin verildiğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanının 60 yaşındaki oğlu Hafız Kaid Sibsi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "2,5 yıldan fazla süre sonra olsa da babamın vefatıyla ilgili soruşturmanın açılması, gerçeği öğrenmeye yardımcı olacak olumlu bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Babasının ölümüyle ilgili şüpheleri daha önce gündeme getirmeye çalıştığına işaret eden Sibsi, "Yönetim için çekişmelerle geçen o dönemde yaşadığımız tüm olaylardan sonra babamın vefatıyla ilgili gerçeği öğrenmek hem Tunus halkı hem de Sibsi ailesinin hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Babasının vefatından itibaren Fransa'da hayatını sürdüren Sibsi, Tunus'tan kendi rızasıyla ayrılmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Tehdit edildim, bana ve aileme birtakım suçlamalar yöneltme girişimleri oldu. Bunun, gerçeği ortadan kaldırmak için babamın ölümüyle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Eski Cumhurbaşkanı Sibsi'nin, seçim yasasının değiştirilmesini imzalamamasının ardından hastalandığı ve Tunus'taki siyasi konjonktürü değiştiren seçim tarihinden 3 ay önce vefat ettiğini unutmayalım."

Aralık 2014'te oyların yüzde 55,68'ini alarak cumhurbaşkanlığı görevine gelen El-Baci Kaid es-Sibsi, 25 Temmuz 2019'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.