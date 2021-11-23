Eski Tunus Dışişleri Bakanı: "Cumhurbaşkanı ya Anayasa'ya dönmeli ya da görevini bırakmalı" - Son Dakika

Tunus'un eski Dışişleri Bakanı ve Nahda Hareketi yetkilisi Refik Abdusselam, Cumhurbaşkanı Kays Said'in halk tarafından tutulan siyasi bir kişilik olmadığını belirterek, ya Anayasa'ya dönmesi ya da görevini bırakması gerektiğini söyledi.

Nahda Hareketinin önde gelen yöneticilerinden Abdusselam, İstanbul'da düzenlenen Tunus konulu bir sempozyumda konuştu.

Ülkedeki son siyasi gelişmelerin ele alındığı sempozyumda Abdusselam, Tunus'ta çıkarları olan bazı dış güçlerin bulunduğunu ancak uluslararası resmi tutumların ülkedeki ekonomik ve mali durumu olumsuz etkileyen "darbeden" yana olmadığını ifade etti.

Abdusselam, Tunus'taki ekonomik durumla ilgili şunları kaydetti:

"Devletin gelirleri düştü, işsizlik arttı ve fiyatlar yükseldi. Ülke şu anda ekonomik krizde olduğu için çalışanların maaşları da risk altında."

Daha önceki hükümetlerin ekonomik krize çözüm bulamadığını ve Cumhurbaşkanı Said'in kendini bir çözüm olarak sunduğunu kaydeden Abdusselam, "krizin çözümünün ancak yeterli olgunluğa sahip kişilerin yeteneklerine güvenmekle" mümkün olacağını söyledi.

Said'in halk tarafından tutulan siyasi bir kişilik olmadığını belirten Abdusselam, "Cumhurbaşkanı Said'in ya Anayasa'ya geri dönmesi, ya da görevini bırakması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.