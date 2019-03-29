Son Dakika Haberleri: Eski Türk-İş Genel Başkanı Kumlu'nun Vefatı

Eski Türk-İş Genel Başkanı Kumlu'nun Vefatı

57 dakika önce

Hak-İş Konfederasyonunca eski Türk-İş genel başkanlarından Mustafa Kumlu'nun vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlandı.

Eski Türk-İş Genel Başkanı Kumlu'nun Vefatı, System.String[]
Hak-İş Konfederasyonunca eski Türk-İş genel başkanlarından Mustafa Kumlu'nun vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlandı.

Hak-İş'ten Kumlu'nun vefatına ilişkin yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül darbesinin ürünü 2821 ve 2822 sayılı kanunların değiştirilmesi sürecinde büyük gayretleri olan Türkiye işçi hareketinin liderlerinden eski Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hak-İş Konfederasyonu olarak, merhum Kumlu'ya Cenabıhakk'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Türk-İş camiasına, sendikal harekete ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA

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