Eski Türk-İş Genel Başkanı Kumlu'nun Vefatı

Hak-İş Konfederasyonunca eski Türk-İş genel başkanlarından Mustafa Kumlu'nun vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlandı.

Hak-İş Konfederasyonunca eski Türk-İş genel başkanlarından Mustafa Kumlu'nun vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlandı.



Hak-İş'ten Kumlu'nun vefatına ilişkin yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:



"12 Eylül darbesinin ürünü 2821 ve 2822 sayılı kanunların değiştirilmesi sürecinde büyük gayretleri olan Türkiye işçi hareketinin liderlerinden eski Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hak-İş Konfederasyonu olarak, merhum Kumlu'ya Cenabıhakk'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Türk-İş camiasına, sendikal harekete ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

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