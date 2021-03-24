Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da AK Parti MKYK listesinde!
24.03.2021 16:56
Bugün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi ile 50'den 75'e çıkarılan MKYK üyelerinin isimleri belli oldu. MKYK'ya giren isimlerden arasında 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş'ın da olması dikkat çekti. İşte detaylar...
AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu.
SEDA SARIBAŞ SÜRPRİZİ
50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isimden oluştu. Önceki dönemden 21 ismin çizik yediği yeni MKYK listesine girenler arasında sürpriz isimler de yer aldı. Bunlardan biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı 'lebaleb' ifadesi marka oldu Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Babasının silahıyla oynayan küçük çocuk annesini kurşunun hedefi yaptı Kendisini terk eden sevgilisini kurşuna dizen katilden pes dedirten savunma Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Fenomen Alp Kılınç, kendisine tazminat davası açan Hande Erçel'e bazlama arası cips yiyerek tepki gösterdi Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı