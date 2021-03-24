Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da AK Parti MKYK listesinde!

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu.

SEDA SARIBAŞ SÜRPRİZİ

50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isimden oluştu. Önceki dönemden 21 ismin çizik yediği yeni MKYK listesine girenler arasında sürpriz isimler de yer aldı. Bunlardan biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.