Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ali Natık Canca vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ali Natık Canca vefat etti - Son Dakika Spor

Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ali Natık Canca vefat etti

6 saat önce

Türkiye Judo Federasyonunun eski başkanlarından Ali Natık Canca, hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ali Natık Canca vefat etti, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonunun eski başkanlarından Ali Natık Canca, hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, 1979-1980 ve 1990-1997 yıllarında iki dönem başkanlık görevlerinde bulunan Canca'nın, önceki günlerde kaldırıldığı hastanede vefat ettiği bildirildi.

Canca'nın yaptığı görevlere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Babası Nazım Canca (Atatürk'ün 1935-38 yıllarında koruma müdürlüğü görevi) gibi emniyet teşkilatında hizmetlerde bulunan Ali Natık Canca, son olarak Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli oldu. Judo Federasyon Başkanlığı dönemlerinde, Türk judosunun gelişmesi ve yaygınlaşması için özverili hizmetlerde bulunan Ali Natık Canca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenleri ile camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk judo ailesinin acı kaybı. Türk judosuna Canca ailesi olarak büyük katkıları bulunan eski Judo Federasyonu Başkanımız, değerli büyüğümüz Natık Canca, vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun inşallah. Tüm judo camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Canca'nın cenazesi, yarın Antalya Muratpaşa Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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