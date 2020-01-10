Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Canca'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ali Natık Canca'nın cenazesi defnedildi.

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Canca için önce bir dönem il emniyet müdürü olarak görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene, Canca'nın yakınları, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ünal, Bölge İdare Başsavcısı Rıza Can, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Buradaki törenin ardından Canca'nın cenazesi, Muratpaşa Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Canca'nın naaşı, Döşemealtı ilçesindeki Yeşilbayır Mezarlığı'nda defnedildi.

Canca'nın, geride kalan yıllarda kolon kanserini yendiği öğrenildi.