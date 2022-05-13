Eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a "Ulu Türk" madalyası - Son Dakika

Eski Türkmenistan Devlet Başkanı ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a başkent Aşkabat'ta düzenlenen Orta Asya ülkeleri ve Rusya Federasyonu Parlamentolararası Forum'da madalyalar takdim edildi.

Aşkabat'taki Maslahatlar Merkezi'nde düzenlenen foruma katılan Azerbaycan heyeti tarafından "Hürmetli Aksakal" ve "Ulu Türk" madalyaları ve "Yeryüzünde barış için" ödülü, Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov'a takdim edildi.

Toplantının devamında Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Berdimuhamedov'a, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolararası asamblenin 30. yıl dönümü dolayısıyla madalya ve sertifika takdim etti.

Berdimuhamedov da Matviyenko'ya, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağladığı katkı için madalya takdim ederken, kendisine verilen madalyalar için mevkidaşlarına teşekkür etti.