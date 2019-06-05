Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
9 dakika önce
Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) eski başkanı Lennart Johansson (89) hayatını kaybetti.
Avrupa Futbol
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Federasyonları Birliğinin (UEFA) eski başkanı Lennart Johansson
(89) hayatını kaybetti. İsveç
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'un vefat ettiği belirtildi.
1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü.
2000 yılında Arsenal
'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray
, kupayı Johansson'un elinden almıştı.
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