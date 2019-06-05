Son Dakika Haberleri: Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Son Dakika Spor Haber

Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti

9 dakika önce

Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) eski başkanı Lennart Johansson (89) hayatını kaybetti.

Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti, System.String[]
Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) eski başkanı Lennart Johansson (89) hayatını kaybetti.
İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gören Johansson'un vefat ettiği belirtildi.
1985-1990 yıllarında İsveç Futbol Federasyonunun başkanlığını yapan Johansson, 1990'dan itibaren 17 yıl UEFA Başkanlığı görevini yürüttü.
2000 yılında Arsenal'ı penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, kupayı Johansson'un elinden almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Lennart Johansson, Avrupa, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli yabancılar Fener Ol kampanyası için pürüz çıkardı TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Real Madrid, Jovic transferini resmen açıkladı Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 09:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]