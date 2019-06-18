Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
1 saat önce
UEFA eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
UEFA eski Başkanı Michel Platini
, 2022 Dünya Kupası'nın Katar
'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.
(İHA)
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