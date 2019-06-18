Son Dakika Haberleri: Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
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Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı

1 saat önce

UEFA eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.

Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı, System.String[]
UEFA eski Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Katar, Michel Platini, Güncel
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