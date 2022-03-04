Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı

04.03.2022 16:51
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İngiltere ve uluslararası çevrelere, Rusya'ya karşı yaptırımları artırmaları çağrısında bulundu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İngiltere ve uluslararası çevrelere, Rusya'ya karşı yaptırımları artırmaları çağrısında bulundu.

Poroşenko, BBC'ye yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırıları ve Ukrayna'nın direnişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerinin itibar edilemez olduğunu söyleyen Poroşenko, İngiltere ve uluslararası çevreleri Rusya'ya karşı daha kapsamlı yaptırım uygulamaya davet etti.

Poroşenko, bu kapsamda tüm Rus bankacılığının uluslararası bankacılık sisteminden çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Visa ve Mastercard'ın Putin'in yakın çevresine uyguladığı yasağı hatırlatan Poroşenko, bunun tüm Rus kullanıcılara da uygulanmasını talep etti.

Ukraynalılar, Putin'e geçit vermeyecek

Poroşenko, ellerine aldıkları silahlarla Putin'in ilerlemesine müsaade etmeyeceklerini, dışarıdan gıda dahil herhangi bir yardım olmasa da Ukrayna'yı savunacaklarını ve Putin'i yeneceklerini ifade etti.

Rus güçlerinin Kiev'in etrafını sarmaya çalıştığına işaret eden Poroşenko, "(Putin) Etrafımızı sarabilir, ışıkları kapatabilir, Ukrayna ruhunu öldüremez." dedi.

Poroşenko, Rusya'nın son 3 gündür Kiev'e yönelik saldırılarından sonuç alamadığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Petro Poroşenko, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan 'Rusya'ya yaptırımların artırılması' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:58:05. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement