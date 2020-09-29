Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı - Son Dakika

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko korona virüse yakalandı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'da yeni tip korona virüs tespit edildi. Sosyal medya platformu Facebook'tan yaptığı açıklamada seyahatlerine ara vermek zorunda olduğu için üzgün olduğunu belirten Poroşenko, "Bugünden itibaren evde tedavi görüyorum. Tüm Ukraynalıları kendilerine dikkat etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. 55 yaşındaki Poroşenko, 2014-2019 yılları arasında Ukrayna'da Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü. (İHA)

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi

Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil