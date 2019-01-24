Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus Askeri Birliklerini Ülkeye Çağırdığı...
1 saat önce
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.
Eski Ukrayna
Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç
, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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