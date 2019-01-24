Son Dakika Haberleri: Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus Askeri Birliklerini Ülkeye Çağırdığı...

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus Askeri Birliklerini Ülkeye Çağırdığı...

1 saat önce

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus Askeri Birliklerini Ülkeye Çağırdığı..., System.String[]
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rus askeri birliklerini ülkeye çağırdığı gerekçesiyle, "devlete ihanet suçlamasıyla" hakkında açılan davada suçlu bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Viktor Yanukoviç, Ukrayna, Güncel
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