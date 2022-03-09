Eski Ukrayna güzeli, ülkesinin daha fazla silahlandırılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Ukrayna güzeli, ülkesinin daha fazla silahlandırılmasını istedi

09.03.2022 10:52
Eski Ukrayna güzeli, ülkesinin daha fazla silahlandırılmasını istedi

LOS Ukrayna'nın eski güzeli Veronika Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için çağrıda bulundu.

LOS Ukrayna'nın eski güzeli Veronika Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için çağrıda bulundu.

Ukrayna'da 2018'de düzenlenen güzellik yarışmasında "Miss Ukraine" unvanı kazanan Didusenko, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna- Rusya savaşında yaşadıklarını anlattı.

Didusenko, savaşın ilk gününde patlama sesleri ile uyandığını ve 7 yaşındaki oğlu ile tahliye için Ukrayna sınırına doğru yola çıktığını söyledi.

Tahliye sırasında her yerde siren seslerinin yankılandığını aktaran Didusenko, "Metro istasyonlarında ve sığınaklardaki milyonlarca çocuk ve anne, bomba seslerinden irkiliyor. Kadınların sığınaklarda doğum yapması daha da üzücü." dedi.

Didusenko, Ukraynalıların topraklarını savunmak için kararlı olduğunun altını çizerek, ülkenin doğusundan ve kuzeyinden yapılan saldırıları durdurmak için silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.

YORUMLAR
500
ABD, Polonya'ya Patriot füzeleri gönderiyor ABD, Polonya'ya Patriot füzeleri gönderiyor Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Ukrayna güzeli, ülkesinin daha fazla silahlandırılmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:58:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Ukrayna güzeli, ülkesinin daha fazla silahlandırılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement