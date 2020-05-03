Eski ulaşım araçlarını minyatürleriyle geleceğe taşıyor - Son Dakika

Edirneli minyatür talika ustası Özcan Abacı, geçmişi yüz yıllara dayanan bu sanatının yaşatılması için çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları sanatçısı olan Abacı, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uğur Bent Türker'in sanal ortamda hazırladığı canlı yayına katılarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Minyatür talika yapımına yaklaşık 30 yıl önce başladığını belirten Abacı, amatör olarak başladığı işte ustalaştığını ve sanatın yaşaması için çalıştığını ifade etti.

Yapımı uzun zaman alan bir talikanın 5 kez küçültülmüş halini yaptığını anlatan Abacı, talika ve fayton maketlerinin birebir orijinalinin kopyası olduğunu dile getirdi.

Sanatın yaşaması için yeni çıraklar bulmada zorluk yaşandığını vurgulayan Abacı, "Çırak yetiştirmede sorunumuz var. Maalesef iş çabalamaya gelince insanlar çok çabuk vazgeçebiliyor. Keşke olsa. Halk Eğitim Merkeziyle bir proje yapılsa ve bu sanatların yaşamasını sağlasak. Ben bu el sanatı elimden geldiğince yapabilme gayretindeyim." ifadelerini kullandı.

ANELSANDER Başkanı Uğur Bent Türker de Abacı'nın önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Hem yaptığınız işin tanıtımı hem de gelecek kuşaklara aktarımı için çok değerli işler yapıyorsunuz. Bu anlamda el sanatlarının yaşaması çok değerli. Dernek olarak da yine birçok ustamız el sanatlarını geleceğe taşınması için güzel çalışmalar yapıyor." diye konuştu.