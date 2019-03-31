Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Oy Kullandı
1 saat önce
Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, "Bugün herkesin oyu birbirine eşit, bu bilinçle oy kullanıyoruz.
Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin, "Bugün herkesin oyu birbirine eşit, bu bilinçle oy kullanıyoruz." dedi.
Oy kullanmak için Hüsnü Özyeğin
Anadolu Lisesine gelen Arslan'a, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti
Kars Milletvekili Yunus Kılıç
ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın
eşlik etti.
Arslan, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Sandıklar insanımızın iradesinin özellikle demokratik hukuk devleti çerçevesinde sandığa yansıması anlamında önemli ve insanların oyu çok çok önemli. Bugün herkesin oyu birbirine eşit, bu bilinçle oy kullanıyoruz." dedi.
Milletvekili Yunus Kılıç ise "İnşallah insanımız ülkenin geleceğinin hayrına seçimini yapacak. Yereldeki yöneticilerini seçecek. Kars'ımızın daha fazla hizmet alabilmesi için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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