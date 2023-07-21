ESKİ Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'e 'suç uydurma' suçundan dava açıldı - Son Dakika
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ESKİ Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'e 'suç uydurma' suçundan dava açıldı

21.07.2023 15:29

ESKİ Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'suç uydurma' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Aldemir'in seçim öncesi katıldığı televizyon programlarında yaptığı konuşmalara yer verildi. Aldemir'in beyanları, 'siyasi cinayetler' iddiasını içermesi nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Savcılık, Aldemir'in açıklamalarının somut bir bilgiye dayanmadığını ve çelişkili olduğunu belirterek, 'suç uydurma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ESKİ Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir hakkında, katıldığı televizyon programındaki sözleri nedeniyle 'suç uydurma' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Aldemir'in, seçim öncesi 7 Mart 2023'te katıldığı farklı televizyon programlarındaki konuşmalarına yer verildi. "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var" diyen Aldemir'in beyanlarının 'siyasi cinayetler' iddiasını içermesi nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Aldemir, iddianamede yer alan ifadesinde, "Beyan etmiş olduğum mafya grupları ile ilgili önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi" dedi.

Alaattin Aldemir'in televizyon kanallarında ileri sürdüğü iddiaları ile kolluk ifadesi arasında ciddi çelişki olduğu belirtilerek, "Alaattin Aldemir, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine alınan beyanında somut bir bilgiye sahip olmadığını, herhangi bir grup veya şahıs bilgisinin kendisine söylenmediğini beyan etmiştir. Dolayısıyla şüphelinin açıklamaları Türk Ceza Kanununun 271'inci maddesinde düzenlenen suçun unsurlarını taşımaktadır. Şüphelinin atılı suçu işlediği kollukça düzenlenen röportaj çözümleme tutanağı ve diğer tutanaklar, şüphelinin bu tutanaklardaki açıklamaları ile tamamen çelişen 8 Mart 2023 tarihli beyanı ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır" denildi.

Şüphelinin TCK'nin 271'inci maddesinde düzenlenen 'suç uydurma' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Kaynak: DHA
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Ankara Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir'e 'suç uydurma' suçundan dava açıldı - Son Dakika


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